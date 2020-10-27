散熱關鍵零件供應商安力-KY（5223）受惠於新冠肺炎帶動的遠距商機，業績大爆發，9月合併營收2.21億元，較去年同期成長60％，9月營收創下歷史新高，累計前三季營收達14.34億元，也較去年同期成長35％，由於遠距商機仍在持續發酵中，安力-KY董事長許振焜對明年業績仍樂觀以待，法人也樂看安力-KY明年仍可望維持雙位數成長。

安力-KY指出，散熱關鍵零件之終端應用產品以NB為主，今年受到疫情影響，業績大增。另外，分析安力-KY成長動能，除NB外，今年也順利增加了新應用產品－家用遊戲機，目前在家用遊戲機散熱零件已看出成效。

安力-KY 2020年前三季營收，家用遊戲機的營收已高達7,300萬元，佔整體營收高達約5％。分析家用遊戲機市場，今年日系及美系廠商皆推出新型遊戲機，根據過往經驗顯示，遊戲機的出貨量在新機發布後的1～2年內，將大幅增長，且室內娛樂因民眾宅在家而需求成長。另外，不論是日系廠或是美系廠的入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊機，頗具吸引力，預期下一代家用遊戲主機可以迎來龐大換機潮。未來安力-KY也將持續擴展多元散熱產品線。

另外，安力-KY本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行金額新台幣4億元整，發行期間三年，資金用途為興建湖州廠房所需。目前安力-KY之子公司昆山新力及昆山廣禾所負責生產之製程分別為精密金屬沖壓及精密金屬壓鑄，惟昆山廣禾生產廠區係向兄弟公司昆山新力租借廠房生產，隨業績成長，對產能規模提升及擴充產生了限制。

安力-KY於浙江省湖州市興建廠房後，將可改善目前現況，廠房興建完成後預計將昆山廣禾之機器設備移至湖州安力新廠，用於金屬壓鑄件之生產，並設置電著塗裝之金屬表面處理產線，而昆山新力廠及湖州安力廠均有多餘之空間滿足未來銷貨客戶之訂單需求，且亦能完善規劃智能化工廠，安力-KY集團整體產能將提升。

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