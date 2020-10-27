總統府提供

健保實施滿25週年，副總統賴清德今天表示，因應時代要求，推動智慧醫療或精準醫療勢在必行。他期勉健保署及相關部會持續鬆綁法令，開放試驗場域跟資料，與醫界、產業界相互合作，提升臺灣健康照護跟疾病治療的品質，促進產業發展，讓國家更為強大。

賴清德今天出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」表示，早期臺灣社會常常發生因病而貧、因貧而病的悲哀情形。有感於此，證嚴法師蓋了慈濟醫院、王永慶先生蓋了長庚醫院、許文龍先生蓋了奇美醫院，不僅解決了家庭的不幸，也帶給國人許多感動。不過，一直到1995年3月1日全民健保開始實施，並且在醫界的共同努力下，我們才真正解決這些嚴重的社會問題。

他說，健保開辦至今25年，健保署一路走來相當不容易。在大家的共同努力下，我們不僅守護了國人的健康，也提供國人平等的就醫權利，國人滿意度高達9成，是歷屆政府裡最受民眾支持的一項公共政策，對社會的貢獻可見一斑。

談到健保署下一階段的責任，他期勉健保署與相關部會、業界、醫界共同努力，好好運用25年來，全民健保所累積的650億筆醫療申報資料，以及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

賴清德舉例，健保署與廣達電腦合作，共同發展「人工智慧醫療雲運算整合平台」，為人工智慧應用所需，提供了高品質的資料庫，對後續的智慧醫療發展，奠定非常重要的基礎。

他認為，工業4.0及全球智慧化的時代已經來臨，這對臺灣來說是非常好的，因為我們有很強大的ICT產業，以及高水準的醫療從業人員。因應時代的要求，推動智慧醫療或精準醫療，是勢在必行的事情。

對此，他期勉健保署及相關部會，持續鬆綁法令，開放試驗場域跟資料，同時要更積極地尋求意見，與醫界、產業界相互合作，協助生醫及ICT產業推動精準醫療與智慧醫療，提升臺灣健康照護跟疾病治療的品質，促進臺灣產業的發展，讓國家更為強大。

(中時 )