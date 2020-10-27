台北富邦勇士今日宣布，自由球員張宗憲正式加盟，未來將再度披上勇士戰袍征戰P+職籃賽場。

張宗憲曾於2012年投入NBA選秀會，2013年至2015年於中國CBA及菲律賓PBA效力，2016年以選秀狀元身分加入金門酒廠籃球隊後，透過交易加盟富邦勇士。原本預期以其天賦異稟的身手將在台灣籃壇大放異彩，張宗憲卻在前期飽受膝蓋及腳踝的傷勢困擾陷入低潮，勇士球團在他的復健之路上積極給予協助，張宗憲逐漸擺脫傷勢陰霾，不只在第15季入選年度第一隊，也成功幫助勇士在第16季超級籃球聯賽奪下隊史首座冠軍金盃。

在勇士隊的三個賽季期間，他共出賽71場賽事，平均攻下10.7分3.2籃板2.5助攻1.2抄截。上個賽季張宗憲轉隊加盟寶島夢想家，也在第十季ABL東南亞職業籃球聯賽中持續繳出13.4分3.2籃板2.7助攻的好成績。

張宗憲今年七月因違反毒品危害防制條例遭球隊開除，近日收到緩起訴處分，此次事件對他是個嚴重的打擊，張宗憲除了很懊悔個人行為的不當，也更明白身為公眾人物所賦予的責任，他因此更珍惜打球的機會，下定決心要自我成長為社會帶來更多正面的影響力。富邦勇士球團經過充分討論，認為他坦承錯誤，願意誠心悔改，並已接受法律處分，為錯誤行為付出代價，球團願意提供他一個改過自新的機會，在他職業生涯面臨重大考驗的時刻再度加盟富邦勇士。

球團並與張宗憲約法三章，嚴正規範未來行為，同時協助他投入公益及反毒教育宣傳，彌補錯誤，也善盡社會責任，包括：(1)積極從事公益，關懷幫助弱勢：以具體行動加入富邦慈善基金會志工行列，參與偏鄉弱勢關懷及其他公益活動；之外他亦成為「用愛心做朋友」的助學人，捐款資助中部兩位家境困難的小朋友加入學校籃球隊。

(2)更專注投入於籃球訓練：透過球場上的表現回饋球迷，並配合教練賦予的任務，在場上扮演好自己的角色，以團隊為先做出最佳貢獻。

(3)嚴格督促自主管理，重視個人生活行為：接受合約中給予的規範，如有違反將受嚴厲之處分。未來也將投入反毒教育之宣傳推廣。

富邦勇士球團以嚴肅態度面對此事，也希望球迷及社會大眾給予張宗憲機會，期盼他以具體行動改過自新，重新為社會和台灣籃球貢獻正面的力量。

台北富邦勇士總教練許晉哲表示，張宗憲對於球隊環境熟悉，並表達高度意願為球隊效力，他將是球隊未來重要的戰力，歡迎宗憲再次歸隊一起備戰P. League+新賽季；而ABL之前也召開大會研擬復賽方案，宗憲此時回歸，也為未來雙軌作戰補足所需人力。

(中時 )