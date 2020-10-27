美國紓困案懸而未決，加上疫情持續升溫，衝擊昨夜美股重挫收低，影響亞股今日偏空震盪，台股在大型電子股走弱，資金轉進中小型股的情勢下，大盤指數開低走低，盤中一度探至12821.07點，5日線、10日線、12900關同步失守，所幸威盛漲停激勵IC設計股走強，加上太陽能族群回暖，牽制空頭持續坐大，終場集中市場收12875.01點，跌34.02點，總成交值續減至1573.17億元；店頭市場收164.98點，漲0.67點，總成交值350.10億元。分析師表示，台股今日量縮拉回整理，失守12900點關卡，中小型股表現較為強勢，預期美國大選未出爐前，難脫震盪整理格局，現階段操作控制風險為宜。

在盤面表現方面，大立光(3008)失守月線，收在3165元，下跌0.94%；聯電(2303)將在29日舉行法說，收在33.5元，上漲1.52%；聯發科30日將舉行法說，今日收在685元，上漲1.63%；上市櫃存託憑證個股狂飆，美德醫-DR(9103)、泰金寶-DR(9105)、明輝-DR(911608)等皆收在漲停板；旺宏(2337)開高走低，收在33元，下跌2.94%，爆今年以來單日最大量為32萬1855張。聖誕旺季供需吃緊，塑化行情加溫，今日台達化(1309)強攻漲停34.65元，帶動國喬(1312)、台聚(1304)聯袂漲逾3%，華夏(1305)、亞聚(1308)、中石化(1314)、再生-KY(1337)、台塑(1301)等塑化股也紛紛逆勢收高，成為今日撐盤要角之一。

另外，零股上路第二天，買氣持續火熱，首日拿下人氣王的台積電(2330)今日第一盤即成交4.29萬股，量能激增3倍，其餘人氣股玉山金(2884)、第一金(2892)、敦泰(3545)、旺宏(2337)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)等也高燒不退。

分析師表示，若由技術面來看，台股今日跳空開低收長下影線，多頭有承接買盤現象，觀察能否在三日內回補缺口並重返區間高檔。今日新台幣再度走強，顯示熱錢仍持續湧入，中長期台股動能仍充沛，目前美國總統大選結果尚未出爐，歐美疫情仍居高不下，國際局勢趨勢並不明朗，市場多空膠著，操作宜汰弱留強，不妨留意資產概念、綠電、防疫概念等族群。

(時報資訊)