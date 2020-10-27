聯合國周二公布，2020年上半年全球外商直接投資（FDI）金額與去年同期相比暴跌49%，在經濟恐將深陷衰退的擔憂下，今年FDI可能大減多達40%。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）周二出具報告指出，流向歐洲各經濟體的FDI有史以來首度由正轉負，從2,020億美元崩跌至負70億美元，而流向美國的FDI則大減61%，為510億美元。

聯合國貿發會議在報告中指出，跨國公司延後投資計畫以保留現金，導致全球FDI金額減少。UNCTAD投資與企業部門主管詹恩（James Zhan）表示，今年上半年全球FDI金流大減近一半，比我們的全年預期更為急劇。他預期今年的全球FDI將下滑30%至40%，而2021年將「溫和」下滑5%至10%。

這些外商直接投資數據涵蓋跨國併購、新的未開發區投資項目與專案融資交易。報告指出，通常占全球交易額約8成的工業化國家受創最深，FDI金額跌至980億美元，創下1994年以來新低。

在2019年FDI的主要接受國當中，以義大利、美國、巴西與澳洲的流入金額下跌最多。中國則逆勢成長，其FDI金流仍然相對穩定，今年上半年該國的FDI跌幅不大，而根據最新數據，中國今年前9個月的FDI金額成長2.5%，且大部分的FDI投資該國的電商服務、專業技術服務與研發項目。

(時報資訊)