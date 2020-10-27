1隻編號E37，由韓國繫放的瀕危鳥種東方白鸛，日前被鳥友發現棲息在高雄永安濕地旁魚塭，引發鳥友注意，沒想到這隻飛越千里的嬌客，27日被發現陳屍在彌陀私人魚塭旁，身旁留有大片血跡，死因不明，已送往南投特生中心，珍稀的送子鳥客死異鄉，令鳥友非常傷心。

有送子鳥之稱，名列華盛頓公約鳥種紅皮書瀕危等級的東方白鸛，10月中旬被鳥友記錄到棲息在高雄永安濕地旁的魚塭，背有衛星追蹤發報器，經了解，這隻編號E37的東方白鸛東方白鸛是今年出生，9月8號由韓國繫放，由於台灣並不在東方白鸛的遷徙路線，嬌客光臨，讓賞鳥界大為振奮。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，由於韓國26日傳來訊息表示，E37的訊號一直停留在原點，擔心發生意外，特別請台灣的鳥友協尋並回報，鳥友27日上午根據韓國提供的衛星定前往查看，果然發現這隻飛越千里的嬌客慘死在彌陀魚塭旁，身旁留有大灘血跡，南投特生中心及高雄市政府動保人員都前往關注。

黃蜀婷說，原本希望只是發報器掉落，卻發生此悲劇，東方白鸛遺體已交由特生中心，將製成標本。

編號E37瀕危鳥種東方白鸛生前美麗飛姿。（吳素娥提供）

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