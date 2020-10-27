The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb — Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020

延宕23年的《怪物奇兵》續集終於要來了，當年由麥可喬丹(Michael Jordan)與兔寶寶一群夥伴歡樂地打敗外星人的故事，現在湖人球星詹姆斯(LeBron James)接棒主演。一位影視編劇Ben Mekler日前爆料了劇情大綱，故事的主軸是詹姆斯要拯救他的兒子。

「詹姆斯和兒子布朗尼去參觀華納，但不知為何被困在華納的異世界，裡面充滿華納的故事人物，該世界的被一個故障的Al-G(唐·奇鐸飾演)所控制。詹姆斯和兒子失散了，他在兔寶寶的幫助下探索這個神祕的世界以解救兒子。Al-G將現實NBA、WNBA的球星數位化組成超級球隊，詹姆斯和兔寶寶唯有正面迎戰並揭露AI-G的陰謀。」

20年前華納曾想過讓成龍、老虎伍茲、賽車手Jeff Gordon來接演續集，拖到2014年才拍板讓詹姆斯主演。當時反彈還不小，後來詹姆斯在2016年大發神威摘冠，今年又在湖人追加1冠，抗議的聲音幾乎消失了。《怪物奇兵》的喬丹有放入他自己的親身經歷(打棒球小聯盟的故事)，續集似乎全是天馬行空。

參與演出的球星有克雷湯普生(Klay Thompson)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、利拉德(Damian Lillard)、保羅(Chris Paul)、庫茲馬(Kyle Kuzma)。此外還有女籃的球星。詹姆斯劇中的妻兒都由演員擔任。電影預計明年夏季上映。

(中時新聞網)