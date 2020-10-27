主計總處辦理人口及住宅普查記者會。(圖/張理國攝)

下月起行政院主計總處將啟動人口及住宅普查，主計總處今天舉行記者會，呼籲民眾配合普查，主計長朱澤民表示，目前南漂、北漂族群約有3成，這次普查希望可掌握這些民眾的經常居住及經濟活動情況。主計總處也呼籲，不方便接受普查的民眾可主動上網填報，以免因拒訪而受罰。

人口及住宅普查自1956開始，今年是第7次辦理。普查期間從11月8日到11月30日，但民眾自11月1日起即可上網填報，並可參加10萬元商品券抽獎。朱澤民致詞時指出，今年全球有100多國家辦理普查，可說是各國施政重點。這次的人口普查將在7萬個普查區內，抽選15％樣本，將普查120萬戶。

朱澤民也介紹，這次普查的主軸，是「普查掌握現在，數據啟動未來」，因普查可實際了解人口分布、家庭組成、長照及托育狀況、就學就養使用的語言及區住情形。

他說，以往統計是以戶籍資料為主，但現在很多人的生活空間，不一定是在戶籍所在地，「南漂 、北漂」生活重心不在戶籍所在地者約有3成，所以要掌握經常居住及經濟活動情況，因而要辦這次普查。

朱澤民表示，這次人口普查預計動員約1萬6千多人，在一個月內完成訪問，民眾可以接受普查員的訪問，也可以自行上網填報並參加抽獎。為了消除民眾疑慮，朱澤民也說，民眾填報的資料只做為這次普查之用，絕對不會用在課稅或是其他用途。

代言人鍾欣凌、盛竹如等人也說，普查員在訪查時會秉持「3不2會」原則，也就是普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺，而「2會」則是指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函。此外，由於拒絕普將會受罰，主計總處也呼籲民眾，可以自行上網填報，民眾在完成調查後，就不會再派員進行普查。

(中時 )