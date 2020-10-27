為配合台中市政府輔導未登記工廠合法化、台糖公司將釋出台中市「潭子聚興產業園區」6.61公頃之所屬土地，27日台糖中彰區處在台中舉辦招商說明會，公開說明將全數採設定地上權方式釋出，提供既有未登記工廠或取得臨時工廠登記進駐，共同開發經營優質產業聚落，吸引近百家廠商熱烈參與。

潭子聚興產業園區位於台中市潭子區豐興路上、潭興路附近，緊鄰預計於2021年完工之國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道旁，園區總面積14.76公頃，園區劃設共8.86公頃之產業用地，現正由台中市政府主導辦理園區道路等公共設施工程，預計2021年10月前陸續完成開闢。

台糖中彰區處經理曾吉松在招商說明會上指出，潭子聚興產業園區為台中市第一個為100％吸納未登記工廠的示範園區，全區8.86公頃之產業用地均提供低汙染及低耗能的產業進駐，並透過土地整體規劃開發，提供完備工業設施生產環境，有利促進傳統產業轉型及升級，加速產業聚落成形，並支持農地農用政策方向，降低產業間的衝突，厚植地方產業發展實力。

台糖中彰區處表示，「潭子聚興產業園區」市府持有的2.12公頃產業用地，已採預登記出售方式提供廠商建廠，而台糖此次辦理招商的產業用地18坵塊、總面積共6.61公頃土地，將全數採設定地上權方式釋出，引進廠商進駐使用。

台糖公司進一步表示，藉由今日的招商說明會，除對外說明該園區進駐條件及台糖設定地上權招標辦理方式外，積極廣徵企業廠商的需求及意見，以作為未來研議招標條件之參考，期滿足市場廠商需求，促進地方產業適地適性發展，加速產業轉型升級及強化地方活力。

(工商 )