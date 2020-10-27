外電引述知情人士稱，大陸2020年在註冊制改革等因素推動下，引爆新股發行熱潮，交易所處理能力面臨挑戰，大陸證監會傳出近期與部分中資券商溝通，要求放緩創業板IPO遞交申請速度。

知情人士表示，深交所目前已經超負荷工作，監管希望企業在2020年年報資料準備完整後再一併遞交申請。

知情人士並稱，監管的要求有可能擴大到A股其他板塊，但對已經進入程序的企業IPO，不影響審核進程。深交所對此未予置評。

據統計，若包括即將在11月5日同步在A＋H股上市的螞蟻集團在內（以實施超額配售選擇權之前的規模計算），2020年以來A股IPO募資規模將達到人民幣5,033億元，料創下年度最高紀錄。

耀才證券分析師黃澤航表示，近期外圍風險因素較多，市場交投趨向謹慎，短期大型IPO上市或令資金面承壓。若上述消息屬實，有助於緩和新股對資金進一步分流壓力，穩定市場預期。

推動大陸創紀錄IPO的主要因素包括在上海和深圳實施的發行註冊制試點，因放鬆了上市要求、發行估值市場化，企業上市熱情高漲。深交所官網顯示，截至10月26日，創業板註冊制下深交所已累計受理420家企業IPO申請，目前還在受理和問詢狀態的有174家。

(工商 )