為宣導許多警政事項，各縣市政府警察局都會成立臉書粉絲專頁，台中市警察局粉專「TCPB局長室」近日為宣導溫差大、多穿衣物，在臉書po出一張面容姣好、氣質超仙的馬尾女警，她牽著警犬Audi合照；貼文一出，粉絲們馬上敲碗女警IG帳號，粉專小編也在留言處提供帳號，不過粉絲看了卻怒了，直批騙人！

粉專「TCPB局長室」今天（27日）在po出一張超有氣質、笑容甜美、身材標緻的正妹女警，她牽著警犬Audi，並在貼文中寫下「最近天氣日夜溫差大，特別是早上，要多穿點衣服。」小編來特別註記「不要再問Ig了，只有TCPB局長室的IG」，不過隨後小編就在留言處貼上IG，結果網友一點進去看，竟然是警犬Audi的IG帳號。

小編在留言處提供ＩＧ，結果竟然是警犬Audi的帳號。（圖／翻攝自ＩＧ）

許多粉絲看到IG帳號是警犬Audi紛紛回覆「根本是照騙留言」、「沒有女警IG！差評！」也有人回應很喜歡Audi「這個IG我喜歡」「AUDI表示是冠軍犬配美人」。

其實粉專「TCPB局長室」很常使用漂亮女警的照片宣傳粉專，包括先前舉辦抽獎活動、快閃活動等，或是惡搞電影「寫在你罰單上的名字」、都會放上女警照吸眼球，增加曝光度。

(中時新聞網)