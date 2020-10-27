新北歡樂耶誕城邁入10周年，今年首度和華特迪士尼公司合作，邀請《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛象》和《白雪公主》、《美女與野獸》等6大經典公主現身，更力邀新加坡團隊打造全台唯一的迪士尼3D光雕雷射投影秀，將迪士尼動畫「映上」市府外牆；市長侯友宜27日出席記者會，宣布11月13日熱鬧開城，邀請民眾感受耳目一新的迪士尼盛宴。
觀旅局介紹，耶誕城結合迪士尼童話故事書的裝置風格，在萬坪公園打造的6大迪士尼公主裝置藝術，包括《小美人魚》《美女與野獸》、《長髮公主》、《阿拉丁》、《仙度瑞拉》及《白雪公主》，迪士尼公主快閃店也將進駐廣場，讓迪士尼鐵粉購買公主周邊蒐藏。
此外，今年燈區範圍史上最廣，市民廣場邀請迪士尼動畫中角色齊聚一堂，萬坪公園打造「迪士尼公主的童話森林」，更延伸至府中商圈登場「魔豆‧魔豆」，高達4公尺《愛麗絲夢遊仙境》中可愛的妙妙貓，也活靈活現地趴坐在中山路與新府路口，等待大家與牠合照。
觀旅局指出，今年打造全台唯一迪士尼3D光雕雷射投影秀，來自新加坡的光雕技術團隊，結合十部風格迥異、各自精彩的迪士尼動畫，將其「映上」新北市府大樓外牆，搭配迪士尼全新編曲，更與市民廣場光環境連動，透過LED延伸主秀表演，創造360度多層次立體的聲光體驗。
板橋知名地標「耶誕樹」將化身「夢幻音樂盒」，迪士尼公主肖像躍上浪漫燈箱，載滿耶誕祝福的小火車，也會隨著主燈秀展演定時發車，搭配多媒體聲光效果震撼演出，帶領觀眾走進不可思議的奇幻世界。
廣場則打造童話小鎮主題市集，周邊繽紛燈飾點綴，還有免費的互動裝置「奇幻旋轉木馬」、站前廣場「夢幻莊園」、「歷險小火車」、「瘋狂海盜船」等設施，讓民眾穿梭在迪士尼經典故事中。
侯友宜今出席宣傳記者會表示，疫情影響無法出國沒關係，歡迎大家來享受新北市的迪士尼盛宴，11月13點燈開城至明年1月3日，還有童趣嘉年華、巨星耶誕演唱會、耶誕市集等系列活動，提醒民眾全程配戴口罩。
(中時 )
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