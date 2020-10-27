果粉引頸期盼的iPhone12系列已經開賣，許多人都想搶在開賣第一天入手，不過有網友表示，拿到預購新機後，沒想到才過一夜，手機就發生黑屏悲劇！

網友搶買iPhone 12第一批，沒想到一覺醒來變黑屏開不了機。（圖／截自Dcard）

這次蘋果推出的iPhone 12系列，其中以iPhone 12 Pro太平洋藍及iPhone 12海軍藍最受消費者青睞，一名網友在Dcard發文指出，他16日就預購了第一批的iPhone 12 Pro太平洋藍，23日開賣當天取貨後，馬上開心的幫新手機貼膜、裝保護殼，怎知一覺醒來，手機竟呈現黑屏狀態，連開機都無法，令他瞬間心碎。

原PO忍不住嘆：「聽說小孩在天上會選擇自己的父母，看來iPhone也會挑使用者」，原本搶買第一天的他無奈表示，等領到換貨可能已經是11月底了；馬上有內行網友提醒：「千萬別買第一批」。

網友紛紛回應，「正常的都知道不要買第一批，測試機啊」、「第一批不是都很容易有災情嗎」、「大概半年之後就比較不會出現良率不佳的問題」。綜合多數網友意見認為，第一波比較容易出現有問題的手機，搶先換真的沒比較潮，要至少三批貨之後，比較不容易出現問題。

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(中時新聞網)