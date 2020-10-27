有鑒疫後健康商機，安克生醫（4188）提早與國內多家大型醫院、健診中心展開合作，針對發生率極高的甲狀腺結節，以AI電腦輔助分析來早期偵測與定期追蹤，把關民眾健康。

安克生表示，現代醫學技術進步，預防醫學關注的焦點從「疾病治療」提升為「疾病預防」，也連帶使得健檢市場愈發茁壯，商機突破700億元。

看準預防醫學的重要性，以及後疫情時期的健檢潮，安克生醫上半年已提早佈局各大健診相關單位，包括中國附醫、彰基、義大、中山附醫、聯安等健檢中心。

統計顯示，每5位成人，就有1人患有甲狀腺結節，成年女性罹患率更高達1／3；儘管只有極少數的5％為惡性結節，然而，根據最新公布的癌症登記報告，甲狀腺癌分別高居女性第4、男性第7，甲狀腺癌甚至位列全球10大癌症；主因之一，是因為初期幾乎無症狀，容易遭到忽略，使得許多人錯失早期治療機會。

安克生醫研發上市的甲狀腺超音波電腦輔助分析系統「安克甲狀偵」，使用AI大數據影像綜合評估，提供更多肉眼以外的影像資訊、更客觀的分析結果，當中還包含美國甲狀腺最新指引風險評估，輔助醫師作出更精準的診斷建議。

根據刊登於國際知名醫學期刊《Cancers》論文顯示，透過AI輔助，準確度高達九成，加上免細針穿刺、非侵入性的輔助分析，有助提升民眾檢查意願，達到早期偵測、早期治療的預防醫學效果。

(工商 )