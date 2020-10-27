雙腿截肢、使用兩隻義肢參加田徑比賽的美國非裔運動員里伯（Blake Leeper），申請使用兩隻義肢參加東京奧運資格賽，不過參賽申請被國際體育仲裁法庭（CAS）駁回。

國際體育仲裁法庭認為，里伯使用義肢會幫助他增加身材上的高度，和一般正常人比起來，里伯將因為義肢具備競爭優勢，CAS的聲明表示：「這代表里伯先生在使用現在的義肢下，不得參加夏季奧運。」

世界田徑總會指出，假如擁有正常的雙腿，里伯的身高大約在5呎9吋（約175公分），使用義肢後身高是6呎8吋（約203公分），所以才會認為他使用義肢有身材優勢，因為這將使他在競賽時擁有幾秒上的優勢。

里伯因為雙腿截肢才使用義肢，主攻項目是400公尺，他仍計劃上訴，希望爭取自己參加奧運的機會，他說：「我不會放棄，會盡一切所能讓自己可以參賽，也不想因為這些原因受到歧視。」

(中時 )