由於材料成本優勢與掌握關鍵供應鏈，多家投資銀行、能源專家都預期大陸不僅是全球最大電動車市場，還將成為此產業霸主。SAFE(保障美國未來能源)組織報告分析，北京全力支持電動車有降低對石油依賴、取得國際認可、反增世界對大陸依賴3大盤算，大陸在電動車領域主導權將成歐美致命戰略弱點，呼籲美國應快點出手。

瑞銀(UBS)集團報告指出，預料5年內中國電動車供應鏈業者將積極邁向海外，大陸的材料成本低於其他海外市場，如果繼續保持，相對非中國業者有明顯成本優勢。智庫、外媒預估,

大陸在全球鋰電池原料煉製有8成市占率，電池產能、零組件生產也有各77%、60%市占率。

關鍵零組件都有超過6成市佔率，自然能控制成本並取得主導地位。曾獲普立茲獎的作家、能源專家、經濟史學家耶金(Daniel Yergin)說：「中國可望稱霸全球電動車市場。很顯然中國重視電動車不只出於原油需求或汙染，更關係到競爭優勢。」

SAFE組織報告中提到，中國因推廣電動車降低對石油依賴後，若中美衝突升溫，北京脆弱程度會下降；電動車也能形成為陸企創造商機、產業成長後以低成本研發先進工藝、帶來更多商機的良性循環，同時贏得國際認可和信譽。

北京當局已經確立在2060年把碳排放降至0目標，但美國鷹派相信，大陸並不是只為了環保。SAFE成員康威(James Conway)、艾克曼(Peter Ackerman)上周投書《金融時報》(Financial Times)，稱若放任中國在電動車產業繼續坐大，而西方要繼續因為氣候變遷禁止燃油車和採用零排放車輛，歐美現在對OPEC(石油輸出國組織)的依賴可能轉為對中國依賴。

(中時新聞網)