護花使者竟變身狼人！女子小慧（化名）與大學同學相約上夜店，恰巧高中學長阿順（化名）邀她同天歡唱，基於有男性陪同較安全，阿順同意陪小慧去夜店，小慧也答應陪阿順唱歌。豈料唱歌時小慧就喝醉，阿順送她回租屋處藉機性侵得逞，小慧事後發現懷孕墮胎，情緒崩潰。新北地院依強制性交罪判阿順4年6個月徒刑，上訴高院維持原判。仍可上訴。

根據判決書，2017年6月間，阿順邀請高中學妹小慧參加同事聚會，一起去KTV歡唱；恰巧小慧原本就與大學同學約好當晚要去夜店狂歡，考量到上夜店若有男性陪同，會比較安全，於是請阿順當「護花使者」，阿順同意陪同去夜店，小慧也答應去KTV。

豈料，小慧在KTV就喝醉，阿順送她返回租屋處，化身狼人，不顧小慧拒絕，硬上得逞。期間，小慧狂喊「不要」，但因酒醉全身無力，最後只能任人蹂躪。

事發當時，小慧大學同學因聯繫不上她，而請求其室友協助。室友獲知後，立刻與男友奔回租屋處，當場就發現不對勁，詢問之下得知小慧遭侵犯。小慧因身體不適且覺得丟臉，便讓阿順離開，之後室友要求小慧撥打電話給阿順並開擴音對質。

阿順辯稱「一開始妳說妳不要，妳掙脫，之後妳就沒有再掙脫，那這不就是你情我願嗎？」，小慧又問「你有沒有射在裡面」，阿順稱「我真的沒有射在裡面，如果真的有，我就負責」。然事後小慧發現自己懷孕，報警並赴醫院墮胎，胚胎送刑事警察局鑑定，結果與阿順的親子關係機率預估為99.9996％。

新北地院審理後，依強制性交罪判阿順4年6個月徒刑，阿順上訴高院，高院認為此事是「熟人性侵」，阿順是小慧高中學長，就算兩人感情上曾有曖昧，阿順也應尊重小慧性自主權，竟為逞一己私欲，對女性身體自主權毫不尊重，並導致小慧受孕而必須墮胎，造成身心難以彌補之陰影及創傷，認為地院判決妥適，駁回上訴。全案仍可上訴。

(中時新聞網)