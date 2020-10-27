近日各地傳出排隊購屋的情形，甚至有台中3位金主一次購入426戶的消息。對於房市過熱問題，內政部表示，近來房市交易盛傳部分建商未取得建造執照，即利用各種手法辦理預購或潛銷行為。

內政部強調，建商未領得建造執照即有銷售或廣告等誤導消費的行為，已違反公寓大廈管理管理條例及公平交易法，最重可處2,500萬元，將督同各地方政府加強查核，如涉有不法，將依法開罰，絕不寬貸。

例如台中七期有建案尚未取得建造執照即在網站開放預約，吸引消費者預約購屋。

內政部針對此建案已於今日會同台中市政府消費者保護官等相關人員，至銷售現場進行查核及蒐集相關事證，一旦查證如涉及違反公寓大廈管理條例第58條規定，未領得建造執照即辦理銷售，最重可處20萬元罰鍰；若廣告上有引導消費者誤以為該建案已取得建造執照，即涉及違反公平交易法第21條規定，最重可處2,500萬元。

內政部提醒，預售屋交易期間長，易受市場因素影響，購買時應審慎評估合理市場行情及自身負擔能力，切勿受廣告或現場銷售熱潮的誤導，簽約前應停、看、聽，並善用內政部版預售屋買賣定型化契約，以減少消費爭議。民眾如有發現不動產業者未取得建造執照即有擅自銷售的行為，可檢送相關事證送請建案所在地直轄市或縣（市）政府查處。

內政部最後呼籲，不動產業者勿存僥倖心態，政府有貫徹公權力的決心，不容市場炒作歪風，以保障消費者權益，引導不動產市場健全發展。

(工商 )