鴻海集團（2317）27日宣布與中保投資在鴻海臺北總部及上海陸家嘴中國金融資訊中心視頻連線舉辦了戰略合作協定簽字儀式，由鴻海董事長劉揚偉、中保投資董事長任春生雙方代表簽署了戰略合作協定。

雙方將以此次簽約為契機，本著「全面合作、重點突出」原則，建立全面合作關係，發起設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模100億元，總規模200億元，並共同設立市場化平臺。

基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數位健康、機器人、新世代移動通訊、人工智慧、半導體等重點領域及新基建方向，聚焦投融資專案進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及交叉宣傳等領域積極探索嶄新的合作模式。 劉揚偉表示，鴻海目前正在加大對3+3產業的戰略佈局，即電動汽車、數字健康、機器人三大產業及新世代移動通訊、人工智慧、半導體三大技術。鴻海一直致力於成為科技的富士康，始終以提供先進的技術，讓產品產生價值，進而創造智慧生活為己任。此次鴻海與中保投資的戰略合作，正是基於互利共贏，共同做強做大高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。

中保投資董事長任春生表示，中國保險投資基金於2015年經國務院常務會議批准設立，是銀保監會直接領導下的中長期資金戰略性、主動性、綜合性的投資平臺，目標是集中行業的長期穩定資金，主動對接國家戰略中的市場化需求。在加快構建“雙迴圈”新發展格局的形勢下，中保投資作為國家級戰略配置平臺，積極將自身在整合行業資源、金融工具儲備方面的獨特優勢，與鴻海集團在新一代資訊技術、高端處理器晶片、智慧製造與機器人等產業鏈中的技術積累有機結合。

透過此次合作簽約，後續中保投資將通過股、債、夾層等方式，引導長期穩定資金投向科技創新和新基建領域，支援鴻海在大陸市場的產業佈局，助力“六穩”工作和“六保”任務。

(工商 )