新科金曲歌王吳青峰一口氣在Legacy舉辦16場「吳青峰16葉演唱會」，27日來到第8場，他自第2場演唱會開始，每場演唱一首由他作詞、新專輯中的歌曲，已經曝光７首新歌。他日前手持大聲公演唱〈一點點〉，展現豐富多變的聲音表情，新專輯也收錄了這首歌曲，特別的是，他並非翻唱林宥嘉的〈一點點〉，而是他第一次寫給林宥嘉卻慘遭「退稿」的版本。

吳青峰2016年寫給林宥嘉的〈一點點〉，由林宥嘉作曲、陳珊妮製作，吳青峰笑說，當時收到林宥嘉的曲，因為太喜歡，靈感泉湧在3小時內就寫完第一個版本的歌詞並回傳，結果林宥嘉傳訊表示：「你寫太快了，我還沒跟你說我需要什麼方向啦！」因此慘遭「退稿」，後來他聽完林宥嘉想要表達的故事，重新修改歌詞再交給林，成為林宥嘉的〈一點點〉。這次他重新詮釋這首歌曲，他也告知林想要用回原本的歌詞，林宥嘉看完表示：「也太適合你(唱)了吧！」

吳青峰曝光第一版歌詞：「我睡在土壤裡面失眠，我在考慮何年何歲，追隨自然的演變。對一隻平凡的蟬而言，得要拼命讓人看見，傳達生命的熱烈。總說大鳴大放才算活過，這樣褻瀆黑暗，又算什麼？」他透露，以前在住處房間正中央的燈上面，掛了一個樹枝型的裝飾品，「一開燈就好像樹影搖曳，關了燈，我覺得自己就像土裡的蟬一樣，在自己的世界和外面的世界之間糾結」。

〈一點點〉MV由陳珊妮導演，將吳青峰被偷窺的日常生活具像化，他在房間內拍攝，和兩隻貓咪一起入鏡，他一看到貓咪當場融化，忍不住瘋狂「吸貓」，直說貓咪「萌」到最高點，讓他感到幸福破表：「這樣的工作太棒了！」他私底下也有一隻陪伴他多年的愛貓「泡泡」，他覺得貓咪不但像朋友、也像家人，在孤獨時提供溫暖的擁抱，還引用夏宇作品說：「總而言之，貓最重要。」吳青峰第二張個人專輯《冊葉一：一與一》11/13正式發行，11/14、11/15在雲門劇場舉辦《上下冊》演出。

在〈一點點〉MV中，導演陳珊妮將吳青峰被偷窺的日常生活具像化。（環球音樂提供）

在〈一點點〉MV中，導演陳珊妮將吳青峰被偷窺的日常生活具像化。（環球音樂提供）

在〈一點點〉MV中，導演陳珊妮將吳青峰被偷窺的日常生活具像化。（環球音樂提供）

(中時 )