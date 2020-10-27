邁入第9屆的台南藝術節本周六登場，開幕大戲邀請十鼓樂團擔綱演出，儘管今年上半年受疫情衝擊，十鼓仍耗資千萬打造全新巨作《島嶼傳說》，重返億載金城帶來舞臺版台灣的故事，以傳統節慶為主題，跨界結合管絃、舞蹈、原民古調，邀民眾聆賞這塊土地的美麗故事。

2020年十鼓擊樂團邁入20周年，擔綱台南藝術節開幕場演出，10月31日（六）、11月01日（日）在國定古蹟億載金城舉行開幕大戲，十鼓精心打造18米高、6公噸重的孤棚，架在60米寬的主舞台，營造古戰場氛圍，搭配竹林，以壯闊視覺效果，讓觀眾有全新感官享受。

台南藝術節本周六登場，開幕大戲邀請十鼓樂團擔綱演出。(曹婷婷攝)

十鼓擊樂團長謝十表示，島嶼傳說開幕場售票已近完售，但第二場目前售票約5成，剩下幾天，需要大力衝刺衝票房。他說，島嶼傳說，說的是這塊土地的故事，融合了鹽水蜂炮文化、做16歲傳統等節慶，還有多元民族傳說故事等。

尤其，本次製作更特別委託金曲作曲家鍾耀光、王乙聿兩位老師創作，另特別邀請兩位年輕資深團員謝家茗、謝懷玨將十鼓20年精神傳承薪傳作曲，近百位演出者全場110分鐘演出，邀大家聆聽臺灣這座島嶼千年的傳說與故事，精彩可期。購票可洽詢全臺兩廳院售票系統，4人同行享8折優惠。

(中時 )