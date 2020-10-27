NCC昨開中天新聞換照聽證會，公正性引發更大爭議；國家政策研究基金會副執行長黃心華下午引用NCC的觀測報告，提出「去年12月總統大選最熱時，中天報導韓國瑜比例排第七、報導蔡英文比例排名第一」等4點觀察並得出結論，直指「其實中天新聞台沒有像NCC講的那麼糟」。他也酸預言，若韓粉也卯起來檢舉三立，或許下次會變三立面對同樣窘境。

黃心華說，在這次中天新聞台換照的風波中，除了NCC是否有符合程序正義、鑑定人是否真的超然公正、是否用同樣標準對待每間電視台等爭議之外，多位NCC聘請來的鑑定人，都認為中天新聞台報導特定人物（韓國瑜）的比例過高。不過他剛剛到NCC的網頁下載了NCC自己出版的新聞報導觀測報告，有幾個心得：

1.以2019年12月為例（總統選舉最炙熱的期間）每一家新聞台都把韓國瑜當成大肆報導的對象，並非只有中天。且中天報導韓國瑜的比例僅排名第七、中天報導蔡英文的比例排名第一（韓粉可能會吐血）。（如圖1）

2.中天從2019年三月之後，經營的方式應該有調整，因此把韓國瑜的報導比例一路壓低，到了同年年底（也是大選最熱烈的時候），當時報導韓國瑜的比例最高的新聞台已經不是中天（變成東森、中視和三立）。（如圖2）。

3.到了2020年1月前後，中天新聞台報導韓國瑜的比例，在各家新聞台中排名第四，且報導小英的比例，竟然比東森、TVBS都還要高（韓粉可能會再次覺得很吃驚）。（如圖3）

4.到了2020年2月防疫話題興起，各家報導陳時中的比例激增，全部獨厚陳時中的言論，也造就了陳時中神話的出現。這其實無可厚非，就是媒體的光環轉移到陳時中的身上綻放（意思就是，媒體寵兒的寶座，換成陳時中上座，這就是輿論的造神循環）。（如圖4）

黃心華也說，他順便看了一下108年NCC傳播監理報告，中天的違規核處件數是11件，但三立有6件（這或許並非最後的結果，或許還需要經過爭訟才能確立）。距離下一次三立換照的時間還有一段，如果韓粉也卯起來檢舉三立的話，或許下一次，就會變成三立面對同樣的窘境。

黃心華的貼文，引出「核電終結者」黃士修留言說「抓到了！蔡天台是紅媒！」

黃心華所指圖1。（摘自黃心華臉書）

黃心華所指圖2。（摘自黃心華臉書）

黃心華所指圖3。（摘自黃心華臉書）

黃心華所指圖4。（摘自黃心華臉書）

(中時 )