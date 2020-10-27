就讀小學1年級的8歲小安在學校常上課不專心、會起身任意走動，且活動量過大、個性衝動易怒，但在接受藥物及心理治療後，小安變得樂於助人、學習成績也進步許多，還當選這學期的模範兒童。另，大千醫院也分享幫助孩子提升專注力的技巧。

大千醫院指出，小安在寄養家庭中的適應狀況都正常，但在學校常上課不專心、會起身任意走動，且因為活動量過大、個性衝動易怒，總和同學吵架，小安也因此覺得在學校挫折很多、不想上學。

在班導師建議下，寄養媽媽帶小安到兒童青少年身心科門診求診，經醫師問診及安排心理評估後，確認小安罹患注意力不足過動症，經過藥物及心理治療後，他終於可以專心上課且和同學和睦相處，改善後的小安不但樂於助人，學習成績也進步許多，還當選這學期的模範兒童，讓寄養媽媽為他感到驕傲。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師林岱岳表示，注意力不足過動症常好發在學齡兒童的神經心理疾病，約有10％的孩童可能罹患此病，發生的原因目前不明，但有研究顯示，若兒童從小沒有處在穩定的教養環境，或是主要照顧者的教養能力較為不足，都是會造成發病的危險因子。

林岱岳醫師建議家長，選擇孩童有興趣的遊戲或玩具，可以讓孩子維持較長的注意力，孩子進行活動時，要移除環境中電視、平板、漫畫、零食等易分心的事物，且一次只專注一項活動，孩子專注時不要打擾，另可漸進式的練習專注力，若孩子只能專注5分鐘，就將目標設定在7分鐘，並且耐心引導及鼓勵，圖像及實物比文字更容易讓孩子專注並理解內容。

林岱岳指出，若孩子有注意力不足過動症的狀況時，可到兒童青少年身心科門診，由專業醫療團隊為孩子進行完整評估與治療，幫助孩童大幅改善疾病造成的行為，重新找到上學的樂趣。

(中時 )