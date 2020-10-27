台股萬三大戲好事多磨！因美股大跌多方止步，台股開低41.26點回測12800點，蘋概三王走弱，威盛(2388)、美德醫療-DR(9103)、麗正(2302)各擁題材走高，DR股人氣沸騰，越南控-DR(9110)、泰金寶-DR(9105)、精熙-DR(9188)漲停。旺宏等記憶體族群買單積極，旺宏(2337)盤中帶量衝高寫近5個月新高。中低價股成護盤功臣，二線塑化股的台達化(1309)強勢漲停、國喬(1312)走高，中低價位營建股的日勝生(2547)帶量上漲至11元、國揚(2505)漲幅在1.5%附近。終場台股收跌34.02點，為12875.01點。今日外資(不含外資自營商)賣超47.4998億元，投信賣超12.9043億元，自營商賣超20.3283億元，三大法人賣超80.73億元。

歐美疫情再次升高，拖累歐洲股市普遍重挫，美股也遭空軍突擊，跌幅介於1.64%至2.29%。台股受此影響，弱勢震盪，類股跌多漲少，傳產股較有表現空間，造紙類股因雙11電商大旺季，紙箱包材出貨需求大增，類股指數一路過關斬將，創3年來新高點，正隆(1904)今日領軍上衝，挾著外資26日買超近2500張的優勢，抵銷本土法人賣超，加上9月營收創今年新高，Q3突破百億大關，Q4持續看俏，今日股價漲幅超過5%，持續創高；另一檔熱門股永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)27日登錄興櫃交易，先前股價上漲一波，今日利多出盡，壓回盤下震盪。近期房市熱絡，第4季又進入購屋旺季，營建股由中低價位個股衝刺，日勝生(2547)帶量上漲至11元左右、國揚(2505)漲幅在1.2%附近，高價股中的華固(2548)、長虹(5534)等壓在平盤下方整理。

台股進入超級法說周，中光電(5371)、智原(3035)、志聖(2467)於27日登場，後續元太(8069)、致茂(2360)、聯發科(2454)、聯電(2303)等，及傳產的亞德客-KY(1590)、寶雅(5904)等接力登場，短線買盤提前卡位，今日台股跌點力控在50點左右，收跌34.02點，5日RSI為51.09，10日RSI為55.35，9日K值為62.89，9日D值為65.23，20日乖離率為0.9。今日外資(不含外資自營商)賣超47.4998億元，投信賣超12.9043億元，自營商賣超20.3283億元，三大法人賣超80.73億元。外資第3日賣超，10月累計到26日買超360.17億元。

大展投顧總經理賴建承指出，美大選倒數持續干擾金融市場，本周還有重要經濟數據公布及上市櫃公司密集法說會等，由於盤勢欠缺攻擊力道，始終無法突破萬三關卡，不過下檔月線及季線支撐強勁，多方架構不變，惟美大選前保守觀望氣氛濃，指數先在季線到萬三區間震盪。

台股資深分析師林成蔭也表示，目前美國選舉白熱化，局勢未明前維持「短線謹慎，長線期待」，操作上，iPhone 12傳出供不應求，台灣供應鏈從台積電、台達電、大立光、鴻海、穩懋等低檔空間有限。傳產股則以海運股中的貨櫃族群較為熱絡，由於短線漲多，可等待回檔量縮再行布局，另第四季開始是傳統購物旺季，電子商務如富邦媒、網家和運送的宅配通將會一路忙到明年的農曆新年；新台幣升值，不動產活絡，資產、營建等類股可多關注。

(時報資訊)