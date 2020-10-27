相機與影印機製造商佳能(Canon)強勁的上季業績表現，抵銷了旅遊與地產股追隨隔夜美股的跌勢，周二日股幾近持平。

周二收盤，日經225指數收跌0.04%，為23,485.80點，早盤一度下挫1.1%。東證一部指數收跌0.09%，為1,617.53點。

佳能上修全年獲利展望，股價勁揚逾8%，線上法律諮詢平台Bengo4.com上季財報樂觀，股價上漲7.5%，均為日股帶來提振。

惟整體而言，市場信心仍然減弱，因投資人對美國與歐洲第二波疫情的擔憂持續升高，使隔夜美股受到打壓。

在類股方面，以航空股下挫3.7%，跌幅最大。日本航空下挫4.27%，日經新聞報導該公司本財年（截至2021年3月）的淨損將達到約2300億日圓，創下虧損新高，據報導，該公司正尋求一筆3000億日圓資金。星悅航空收跌0.9%，盤中一度重挫7.0%，媒體報導該公司可能向一家基金公司出售新股以籌措資金。

鐵道股、地產股亦表現疲弱，西日本旅客鐵道與東海旅客鐵道均跌約3%。REIT指數盤中一度跌至3個月低點，但在逢低買盤進場拉抬下，終場幾近收平。

發動機製造商日本電產（Nidec）上修全年獲利展望，但股價仍收跌 1.8%。

(時報資訊)