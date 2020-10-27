台北市長柯文哲上任後不斷喊出要讓北市邁向智慧城市，但議員汪志冰27日發現，諷刺的是柯市府時期開發手機APP數量及下載量，不但不如郝市府，在六都中數量也是後段班，她痛批市府空口說白話，連開發APP也不積極。北市資訊局對此說明，因應潮流，APP僅留下服務功能導向。

根據統計，資訊局累計至目前有15個APP，其中有9個是郝市府時期開發，而台北市立美術館、HELLO TAIPEI、pay.taipei、視訊119、台北通、全民守護者等6個App為柯市府時期開發。

汪志冰指出，力推智慧城市的柯市府，APP數量在六都中排倒數第2，僅比新北市多9個，柯文哲主政時期開發的6個APP，不僅數量輸給郝市府，連下載量最多的pay.taipei，在15個APP中也僅排第8。

她表示，以pay.taipei為例進一步觀察，下載量逾15萬次，但今年9月北市路邊停車總收入1.5億，僅3723萬、24％透過pay.taipei繳納。

汪志冰痛批，市府發展智慧化空口說白話，APP數量不如前朝，更落居六都後段班，甚至下載量最多的APP，實際表現也不及格，難怪北市施政滿意度全國墊底。

對此，資訊局長呂新科說明，使用愈來愈頻繁的APP的確是市府和民眾橋梁之一，2015年開發量達27個，因應世界潮流把服務和資訊導向分開，所以下架到剩15個，明年還會再將法務局法規查詢APP下架。

(中時 )