台中市議會27日於交通地政業務質詢時，市議員李榮鴻關心營業車停車管理問題及縣市交界處房屋土地地籍及門牌地址不同調的爭議。質疑交通單位推來推去，讓業者想申請設立一個停車場，協調了很久都沒有結果，他要求市府交通局應該設立單一窗口，協助整合監理、都發等單位，有效率處理。交通局長葉昭甫表示，市府將針對營業者駕駛舉辦優良駕駛表揚，正向鼓勵駕駛員。

李榮鴻說，台中市部分行政區和彰化縣、苗栗縣、南投縣及宜蘭縣等縣市相鄰，其中，大甲區幸福里與苗栗縣苑裡鎮交界處，大約有50多戶住戶，房屋土地明明在臺中市的範圍內，但是卻掛著苗栗縣的門牌地址，讓人質疑是否有地籍重複的問題，地價稅、房屋稅的收繳，是否也會出現爭議？

地政局長吳存金表示，經核對套疊，台中市與鄰近縣市間的地籍，並沒有地籍重疊等錯誤的問題，但大甲與苗栗交界處，確實出現部分房屋土地在台中市，但門牌地址卻是苗栗縣的狀況。

李榮鴻說，據了解，這些住戶早年考量到大甲市區距離比較遙遠，請領建照及洽公比較不方便，因此選擇投靠鄰近的苗栗縣苑裡鎮，乾脆申請苗栗縣的門牌，但現在大甲到苑裡間的交通方便很多，台中市縣市也合併升格直轄市，福利政策也比較好，又有10公里免費公車可以搭，希望市府加強宣導溝通，勸導這些住在台中市的住戶，掛上台中市的門牌。

李榮鴻關切營業車停車管理問題，質疑交通單位推來推去，讓業者想申請設立一個停車場，協調了很久都沒有結果；他要求市府交通局應該設立單一窗口，協助整合監理、都發等單位，有效率處理。

(中時 )