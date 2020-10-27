中鋼核定陳震江升任煉鐵廠長等多位一級主管職位異動案 15:292020/10/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中鋼構董事長陳天民將於31日起光榮退休，牽動中鋼集團多位一級以上主管人事異動，包括工程部門助理副總經理陳火坤將接任中鋼構董事長、煉鐵廠副廠長陳震江升任煉鐵廠廠長、總務處副處長蔡明諭派任中龍鋼鐵服務，即將升任中龍行政助理副總兼代理副總等人事案，將分別自10月30日起，或11月1日起生效。 至於中龍鋼鐵行政助理副總兼代理副總施義雄，則歸建中鋼，並調任總務處副處長。 (工商 ) #中鋼 #中鋼構 #煉鐵廠 #升任 #震江 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄新戰區 橋頭房市新案連發 04:102020/10/13 產業．科技 獨／黨史第二次 國民黨青年團組團參加同志遊行 08:552020/10/22 政治 央視接連披露台諜案 江啟臣籲兩岸執政黨思索兩岸和平發展 14:492020/10/14 政治 陳時中為緩打流感疫苗道歉 江啟臣：政府信用破產應負政治責任 23:242020/10/17 政治 改黨名惹議 國民黨中常會「差點公幹」林為洲 19:152020/10/14 政治 國民黨22日辦台灣光復節研討會 連戰：台灣是國民黨光復的 17:112020/10/19 政治 一場會議 改寫中共大老仕途！毛澤東成政治局委員 華國鋒失勢 至少8次人事調整 04:102020/10/26 焦點新聞 《類股》鋼價上漲 中鋼領軍鋼鐵軍團 11:412020/10/14 財經 光復桃園 國民黨不排除江啟臣親征 04:102020/10/24 政治要聞 人民日報、新華社長異動 04:102020/10/21 兩岸要聞 財經熱門新聞 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 又幫華為開小門？ 台積電死敵傳獲美許可供貨 - 財經 崩650點很恐怖？大選倒數8天 美股漲跌曝光 - 要聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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