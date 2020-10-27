隨著中鋼構董事長陳天民將於31日起光榮退休，牽動中鋼集團多位一級以上主管人事異動，包括工程部門助理副總經理陳火坤將接任中鋼構董事長、煉鐵廠副廠長陳震江升任煉鐵廠廠長、總務處副處長蔡明諭派任中龍鋼鐵服務，即將升任中龍行政助理副總兼代理副總等人事案，將分別自10月30日起，或11月1日起生效。

至於中龍鋼鐵行政助理副總兼代理副總施義雄，則歸建中鋼，並調任總務處副處長。

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