國民黨青年部主任陳冠安今天引美麗島電子報最新的民調指出，數據顯示國民黨在20歲至29歲青年族群部分，對比於半年前，好感度從 10.9％，增加到39.4％，成長將近3成；反感度則從下滑2成左右；反觀民進黨，在同時期，不僅好感度減少6％左右，反感度更是驟升2成之多。

陳冠安說，即使是把時間放到一個月，對比9月與10月的數據，也指出在短時間內，國民黨的青年好感度增加8％、反感度減少1成，民進黨的青年好感度則減少7％左右。從時點來看，無疑顯示，國民黨近期的政黨形象路線與議題攻防策略，無疑是符合年輕族群的胃口。

他表示，美麗島的民調趨勢，無疑繼國政基金會的數據後，再度打臉最近很關心國民黨青年支持率的民進黨發言人顏若芳和青年部主任蔡沐霖！民進黨真的不要小看青年世代的反撲，以為年輕世代是綠營的鐵票，於是就埋爐渣米、強拆民宅、繼續用「時空背景不同」之術。

陳冠安指出，青年世代事實上決定了近幾次台灣選舉的走向，因為年輕族群，從來就不是誰的鐵票，看的是議題、看的是專業、看的是謙卑，這是國民黨未來要繼續努力耕耘的地方。倘若民進黨面對青年支持率流失，還是顏若芳、蔡沐霖這種搞不懂民調數值，或是選擇無視，繼續無的放矢，拉國民黨救援還砸鍋。無疑，2022就將會重新上演2018年的選舉結果。

陳冠安也強調，雖然國民黨的青年好感度上升，但是這不意味可以輕易鬆懈，對藍營來說，重拾年輕世代的信任是艱鉅的大工程，青年部未來將會針對各式議題，提出具有青年觀點的政策與改革方向，並與政研部和黨團夥伴，攜手合作推出法案，爭取更多年輕朋友的支持。努力耕耘，才是唯一正道。

(中時 )