交通部高速公路局周五臨時更改國道一號台南各交流道標誌，引發台南市民大量不滿，認為將地名改為路名影響用路人判斷，這場民怨在高公局在26號承諾路牌改回地名後平息。但這讓民進黨前立委謝欣霓在臉書質疑，「誰派高公局摧毁交通部」？ 雖然交通部長林佳龍趕緊出來滅火，可是從這次事件再看過往，總讓人有種感覺，交通部似乎有意無意在卡台南？當然也許是巧合，可是交通部背景和台南市長黃偉哲的背景，總讓人有意無意聯想到是否和台南市長初選有關？

而這次事件也引發不少台南民眾回憶起清明節的1968APP之亂，質疑交通部為何總是要「搞」台南？1968APP本是高公局用來協助用路人判斷路況的工具，COVID-19疫情爆發後，交通部長林佳龍推出昇級版，增加景點人潮警示，提醒民眾避免到人潮擁擠的地方觀光。然而，警示標註卻出現分布不均的狀況，全台234個管制點，台南的就佔17個，六都最多。這個設計引發台南觀光業巨大不滿，在媒體上公開要求政府給個交代！

而且1968APP在半夜時段的某些台南景點，如烏山頭水庫或虎頭埤，居然呈現紅色的人潮警示。種種荒腔走板，逼著台南市長黃偉哲站出來砲轟交通部，直言「交通部是跟台南有仇嗎？」就連與交通部長同屬正國會系統的立委陳亭妃，也跳出來指出開發APP是時任行政院副院長陳其邁的指示，此舉引發黨內爭端。最後這場鬧劇後來在蘇貞昌院長出來調解後才平息。

交通部讓台南人搖頭的案例不只一個。延宕多時的台南鐵路地下化，僅剩2戶抗爭，據當地媒體報導，有86%的台南市民支持政府推動鐵路地下化。但交通部鐵道局卻屢屢因為枝微末節的因素停工。

2019年5月清晨，原本施工團隊與維安人力都已到南鐵拆遷現場，卻傳出交通部長辦公室臨時下令停工停工，理由是發現古井，後來在專業人士鑑定下判定沒有保存價值。2020年7月，鐵道局原本要拆遷最後兩戶，卻也被臨時喊停，允許這兩戶在2個月內自行搬離。2020年10月，鐵道局見期限已滿要繼續拆除工程時，又再度被喊停，僅因為少數非台南當地的立委要求重新跑鑑界程序。

交通部連續三次，要求前線的鐵道局臨時停工。再次引發台南民眾不滿，甚至主動拿飲料給強拆現場的警察喝，就連當地媒體也不禁質疑，究竟是誰官威這麼大？連台南市長都不用溝通，就可以多次阻擋國家重大工程。

當然發生這些事情可以說是巧合，但接二連三都是發生在台南，也的確有令人覺得有玄機之處。交通部高速公路局更改路名引發台南市民大反彈，綠委林俊憲也在臉書質疑，台南有19條中山路，這路標是指哪一條？沒有公告徵求意見就換上去，現在如果又要改回來，這些錢誰要出？還不是全民埋單。結果釣出林佳龍留言回應，身為台南女婿也是一頭霧水。

交通部如果是換一個較冷門的交流道出口，或許林佳龍一頭霧水情有可原，但這次交通部換得是台南的交流道，許多開高速公路的民眾途經台南都一定會看到「永康」的標誌，但林佳龍的反應是一頭霧水！林佳龍更緊急滅火，表示已請高公局檢討，先恢復原來的路標。高公局也說，將再虛心檢討，回復原區名標誌。

這不禁讓人想起，在今年3月時候，新冠肺炎確診的案269和案277，當時疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「雙方是叔姪輩的好友關係」，但沒想到事實竟是，所謂叔姪輩好友關係是帶案269去接待案277的主管。有網友就驚訝怎麼疫情中心的資訊怎和現實有出入。的確，陳時中是指揮官，不可能清楚事情的來源，就更要依靠正確的訊息，所以交通部誰給陳時中錯誤的訊息，不能就此就算了！

同樣的，交通部要換一個全台知名的交流道告示牌，身為交通部長林佳龍一頭霧水，等到被罵爆後，林佳龍才緊急出來滅火，交通部誰在背後下這樣的決定，是否要更深入了解才是？尤其交通部近來許多事似乎都扯上台南，再加上林佳龍背景為正國會，林佳龍或許真的無辜，但是否背後有股勢力已在為黨內台南市長初選作準備？當然，一切真的也許都是巧合。

(中時新聞網)