寰宇新聞台記者兼主播黃韻澄，今年採訪交通部長林佳龍時，因為身材火辣意外搶盡風頭，甚至紅遍PTT表特版；私底下的她個性無厘頭，喜歡隨身攜帶「兒子」小次郎，還開了一個粉絲專頁紀錄「母子點滴」。

今年28歲的黃韻澄，背景大有來頭，她是輔大新聞系的校友，與「學姊」黃瀞瑩、「最純主播」房業涵是同班同學，在校期間，黃韻澄憑著甜美臉蛋、前凸後翹的身材登上輔大美女月曆。

黃韻澄在主播台上形象端莊、表現專業，但當她卸下濃妝、換上清涼比基尼，臉蛋不僅有鄰家女孩的氣息，飽滿的雙峰也相當吸睛，養眼辣照吸引不少男粉絲點讚，紛紛留言讚嘆：「真的是本斥但大」、「這腿這身材…不科學」、「很美」。

在 Instagram 查看這則貼文 Simi Huang（@simi_huang_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 11:45 張貼

除了有主播的風範，黃韻澄私底下多才多藝，她有副好歌喉，曾牛刀小試、翻唱吳卓源的《全世界的朋友都讓我失望》，也很喜歡在畫布上盡情揮灑顏料；除此之外，她還有一個特殊的癖好，就是熱愛帶著兒子「小次郎」趴趴走，凡是工作、郊遊等都能看到這隻蟑螂的身影，堪稱新奇界的小網紅；而小次郎曾爬在同為記者的鄭凱中鼻頭上，乍看之下以假亂真，成功嚇到部分網友，也釣出鄭凱中本人親回：「拍完這張照後覺得自己好荒唐！」

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(中時新聞網)