到全聯買東西結帳時，都會主動報電話累積點數，然而一名在全聯打工的網友卻拜託大家到全聯不要再報電話了，「刷手機或給卡片都好」，不僅拉長結帳時間，也無法折抵點數，且不久後將連積點的功能都沒有。

這名網友在臉書《爆怨2公社》PO文，表示最近站全聯收銀時一堆「報電話」的客人襲捲而來，搞得他快失心瘋，因此上網發文求大家登入會員「能不要報電話就不要報」，或是刷手機、給卡片都好。

原PO解釋，因為報電話積點，會使員工發生疏失的機率提高，結帳時間也越拖越久，影響後面的客人，且報電話是沒辦法幫客人扣錢的尾數，找出來的硬幣會很多，最大缺點是再過不久後，2021年1月1日開始報電話將無法累積點數，「報了跟沒報根本沒差」。

原PO說，報電話還有被心人士記住的風險，若是想幫家人累積點數APP有「點數轉移」的功能可利用，長輩不會用APP則建議帶著卡片，因為之後報電話積點功能會取消。

對此，網友紛紛留言，「同感，排隊看到前面的人報電話的真的很煩，有的還念不清楚」、「我都1.載具2.pxpay裡面扣，三秒結帳」，但也有人表示，「沒卡片啊只有電話」、「我還是要報電話號碼，謝謝」、「不能報電話…換別家集點吧」。

(中時新聞網)