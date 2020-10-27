今年疫情稍微告一段落，資金行情在房市推波助瀾，「炒」風再起，引發各界高度關注，房地產業者自己都覺得有些炒作手法，實在太誇張。今（27）日巢運在立法院公開疾呼，應儘速審查「實價登錄2.0」；如果行政院若還是遲遲不推「實價登錄2.0」法案，將形同置民眾購屋消費權益於不顧，放任市場坑殺，並助長房價上漲。

房價不透明，長期以來不斷呼籲應推動門牌、預售屋實際成交價格都要全都露的巢運，今天在立法院火力全開。並呼籲立法院儘速立法「實價登錄2.0」。

巢運指出，蘇貞昌院長於今年9月29日於立法院質詢時，承諾將「實價登錄2.0」列為行政院優先法案並於本會期送至立法院審議。此話說出又一個月過去了，距內政部於年初再次提出「實價登錄2.0」法案也已超過九個月，我們仍然沒看到行政院送案至立法院。

就此，「巢運」以都市改革組織、消費者文教基金會、房市改革行動聯盟為代表，邀請江永昌委員（民進黨）、邱顯智委員（時代力量）、蔡壁如委員（民眾黨）等跨黨派委員，共同召開記者會，要求行政院儘速提出《實價登錄2.0》法案，並呼籲立院朝野各黨積極排案審查通過，以回應民眾對購屋資訊透明化的殷切需求。

巢運指出，國內房市在疫情趨緩後，已然高昂的房價又有進一步推高的趨勢。永慶房屋針對第3季房價統計，七大都會區房價均較上季上漲，漲幅在2.5％~5.2％之間，桃園、新竹、台中與台南均已漲破歷史高點，創史上新高紀錄；而各縣市地政局的統計數據也顯示，9月份六都「建物買賣移轉數量」合計約2.43萬棟，年增逾36％、月增12％，為2016年房地合一稅實施57個月以來的單月新高。

巢運指出，此波高房價的背後因素之一，正與「實價登錄2.0」所欲改善的房屋市場資訊房透明化有關。中央銀行於10月15日的業務報告中，明確表示房價飆漲的因素之一為「預售屋炒作盛行」，並提及當前房市有著「預售屋、新推案等市場資訊透明化不足等制度面問題」。

由於「實價登錄2.0」遲遲未修法通過，造成預售屋當前不需即時登載，使預售屋成為房價炒作的溫床，眾多購屋消費者在資訊不對等的狀態下面對一波波「搶購潮」、「排隊潮」炒作話術，形成恐慌性消費淪為待宰羔羊；而欠缺查核權入法與加重處罰機制，亦加劇部分不肖業者敢上下其手、藉機哄抬。

巢運指出，面對房價炒作風潮再起，行政院若還是遲遲不推「實價登錄2.0」法案，形同置民眾購屋消費權益於不顧，放任市場坑殺，並助長房價上漲。

「巢運」特別要向蔡英文總統喊話：「房屋市場資訊透明」為蔡總統2016競選時提出「《安居三策》之具體政見承諾，惟迄今就任已第五年且執政黨在國會有過半席次，但「實價登錄2.0」法案，卻仍原地踏步。鑑於房市飆風再起，應以總統及執政黨黨主席的高度，調和鼎鼐，積極促成行政院與黨籍立委支持，展現「居住正義」改革決心！

(工商 )