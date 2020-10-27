破億溫馨陸劇《以家人之名》在各地播出後開出亮眼成績，年僅25歲的張新成在劇中飾演小哥「子秋」，和飾演大哥「凌霄」的宋威龍、飾演小妹「尖尖」的譚松韻，3人無血緣關係下組成家庭，兄妹感情隨著長大後產生男女情愫，殘酷「選擇」令粉絲揪心。張新成除了演出外也擔任出品人，雙重頭銜雖有壓力，但他感謝團隊互助互愛，認為好戲具備條件「每個人好，呈現出的整體效果才會融洽，作品才有生命張力」。

張新成在劇中演「子秋」從小被媽媽拋棄，長大後追不成小妹，他在劇中有幾幕總訴說「總是被拋棄的那一個」，心疼演出讓粉絲哭成淚海，紛紛表態要帶他回家照顧。張新成表示，能感受到「子秋」被拋棄的心酸、以及想獲得安穩家庭的渴望，不過他認為「子秋」這角色，對妹妹的感覺是家人而非愛情，只是他沒分清楚罷了，若自己是「子秋」的好友，會安慰他「你給我清醒一點！」

張新成從小品學兼優，加上帥氣顏值，被譽「零缺點校草」，他印象深刻的考試成績，是小學曾拿到品德好、學習好、身體好「三好」學生榮譽，也自招「沒那麼厲害，我數學也特別差的」。他以謙卑的心學習，分享勉勵自我的座右銘：「當你不自信的時候，或者感覺命運捉弄的時候，攤開你的手掌，你會發現很多條線，當握緊拳頭時你會發現，所有的命運都掌握在自己手中。」

張新成面對演藝圈競爭壓力，一步一腳印踏實做好自己，讓作品呈現出真摯之心，也成為他成功的關鍵之鑰。他感謝台灣粉絲支持，日前他剛殺青民初戲《光芒》，懸疑劇《迴廊亭》即將播出。《以家人之名》LiTV線上影視免費觀賞，詳情請上官方粉絲團查詢。

陸劇《以家人之名》由宋威龍、譚松韻、張新成主演。（LiTV、張新成工作室提供）

陸劇《以家人之名》創下破億收視。（LiTV、張新成工作室提供）

年僅25歲的張新成演出多部好劇，他也是名副其實的學霸。（LiTV、張新成工作室提供）

(中時 )