智原(3035)今(27)日舉辦法人說明會，第三季每股賺0.25元、量產收入寫三年新高，展望第四季，智原預計在新案的量產需求可望延續。

智原第三季合併營收為14.9億元，季增加14.3%，較去年同期減少6.2%，第三季合併毛利率為47%，歸屬於母公司業主之淨利為0.62億元，基本每股盈餘為0.25元。

智原第三季營收在量產成長帶動下較季成長14%，達到近15億元，以產品組合來看，量產需求持續增加，營收較第二季大幅成長28%，達到10.5億元，量產收入寫三年新高。第三季量產除了智慧電錶之外，還有許多新案子開始上量挹注成長，主要以自動化應用(Automation)、AIoT及影音應用(Audio/Video)三大應用為主，這些應用從下半年開始增量，客戶需求有機會延續到明年上半年。委託設計(NRE)方面，受到疫情影響造成部分案子的營收認列規畫變動，使得營收較上季下滑，儘管如此，在新接案(Design Win)方面，智原已建立長線夥伴客戶群，今年在長線客戶支持下仍可維持以往接案水準。

展望第四季，智原在新案的量產需求可望延續，其中許多是利基型應用也有部分是因應後疫情需求，隨著新應用逐步上量，公司量產組合將更加健康。面對大環境及供應鏈的改變，無論在客戶端或是供應鏈公司都已部署應對機制，以期確實掌控風險同時降低不確定性。

(時報資訊)