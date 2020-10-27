由國泰世華銀行支持的球員工會回饋列車邁入第8年，首次到訪「臺北市無界塾實驗教育機構」與學生進行互動。耿伯軒和梁家榮不只親身教學打擊與傳接球，面對學生們的各種發問也是來者不拒，一問一答的雙向互動，讓大家更認識「棒球選手」這項職業。

無界塾八年一貫的學習地圖內，希望透過各種方式，讓運動習慣成為日常的一部分。其中第3年「職人課程」的核心概念，就是陪伴他們探索社會上的各行各業，執行個人學習計畫。2020年是充滿挑戰的一年，回饋列車也在無界塾的翻轉教育中看見不一樣的起點，曾經參與過工會相關巡迴活動的兩位球星，都感受到這裡的孩子更加積極、勇於發問而且充滿好奇心。

球員工會辦的回饋列車活動，前旅外球員耿伯軒（前排右1）、桃猿隊梁家榮（前排右2）現身說法。（球員工會提供／廖德修台北傳真）

在棒球教學及樂樂棒球友誼賽中，看見每個孩子都展現不同的個性，但不論是活潑還是羞怯，相同的是對於新事物的勇於嘗試，還有團隊間的默契和合作精神，與學生感情相當緊密的教師團隊也下場同樂，讓每一個接殺和傳球變得更有意義。

進入教室後孩子們與球星直接對話，從棒球的起點、邁向職業運動選手的過程、到球場外的生活規劃等無所不談。因為遭受觸身球正在復健中的梁家榮，提到自己雖然在狀況不錯時受傷但並不氣餒，鼓勵孩子用正面態度面對每一個困難；而耿伯軒也透過自身豐富的經歷，讓孩子更了解棒球產業的多元面向，進一步發展他們的興趣或潛能，職人探索之路未完待續。

(中時 )