韓國知名DJ SODA，以甜美的外表與火辣的身材在網路上吸引海內外粉絲的喜愛，但除了她之外，還有一名來自泰國的「複製版」正妹FAHFAH，不僅外貌與髮型都與SODA十分相似，就連身材也一樣凹凸有致，在網路上吸引超過60.7萬人追蹤。

今年29歲的FAHFAH，大學畢業後便憑著亮麗的外表與火辣好身材開始擔任網路性感模特兒，隨後開始拍攝旅遊短片介紹各地旅遊熱點及美食，開始在網路上竄紅成為YouTube旅遊達人，加上她甜美的笑容、白皙的皮膚及俏麗金髮都跟DJ SODA一樣，讓不少人將她誤認，她還因此真的與SODA搭上線，在曼谷表演時還特別安排兩人見面並一同出遊，看起來就像真的姊妹一樣，因此她也有了「泰版SODA」的封號。

在 Instagram 查看這則貼文 FAHFAH（@fahhaha_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 下午 2:03 張貼

而同樣擁有火辣身材的FAHFAH，還不時在個人社群平台上曬出「福利照」，近日受到新冠肺炎疫情的影響，都不能出國的她只好跟風玩起了「宅度假」，並在IG上曬出辣照，只見她穿著一件黑色平口比基尼，從泳池中緩慢走出秀出迷人的身材曲線，立即引來12.5萬人次觀看。

網友忍不住留言「身材超好的」、「好辣的身材」、「真的跟SODA好像」。

在 Instagram 查看這則貼文 FAHFAH（@fahhaha_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 下午 7:45 張貼

(中時新聞網)