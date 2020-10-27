為提升農業產值，屏東縣政府開設的農業大學後更創進階「菁英班」，吸引不少青農擠破頭報名，今年共錄取40名農業菁英，有人為復興部落產業而來，也有農二代可望將父親遺留下來的土地妥善利用，期盼藉由所學把農業提升至不同境界。

來自來義鄉文樂部落的排灣族人路菲力菲表示，自己在部落擔任推動傳統文化祭儀的靈媒，同時為部落永續經營，開始鼓勵小農以友善耕作方式與產業結合，並挑選族人擅長種植的芋頭著手，預計10月底將成立合作社。

曾經參加農業大學的她發現，過去針對病蟲害的問題已有所解，但最弱的部分就是行銷，精準介紹產品的能力非常欠缺，所以決定再來「深造」，盼將原鄉產物順利銷售到市場。

莫拉克風災後回到部落的陳學賢，過去從事資助弱勢兒童的社工業務，戲稱「完全與農業沾不上邊」，但父親辭世後留下一塊地，讓他踏上種植行列，更自創品牌「芒好」，開始推廣土芒果產業。

他說，希望透過品牌讓漸漸沒落的土芒果產業恢復生氣，也號召更多像自己一樣不會藝術、不會唱歌的族人，「土芒果都能回家了，你們也可以」。

屏縣府農業處長鄭永裕強調，菁英班將著重在強化後端品牌及行銷能量，包含品牌文案、陳列美學、溝通表達等能力，真正學習到精進農業生產、加工與行銷等技巧。

(中時 )