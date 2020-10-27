連玉燕嘗試將韓國泡菜融入粄條當作內餡，包入福神燒內，鹹甜口感蹦出新滋味。（林和生攝）

結合各族群美食所舉辦的屏東粄條文化節，31日選在屏東公園盛大登場，更首次號召全台熱炒店家參加料理競賽，並推出3條客庄小旅行路線，邀請全台民眾一起吃美食、遊屏東，體驗不一樣的客家年度盛會。

屏東縣政府特地邀請知名音樂製作人許常德為粄條文化節創作主題曲，並請來李炳輝主唱，屏東縣長潘孟安更在ＭＶ中「獻聲」清唱2句，透過輕快曲風，傳達屏東熱情好客意象；有人將潘與「港湖胖虎」立委高嘉瑜做比較，許常德力挺表示，「潘縣長清唱上陣，恐怕沒幾人能比」。

潘孟安話鋒一轉強調，粄條是巷弄庶民美食，縣府特地將客家人的「面帕粄」、閩南人「粿仔」與新住民「河粉」，結合成為「粄條三兄弟」，藉由各鄉鎮粄條料理，以不同料理方式，將米食文化發揚光大。

今年更以「粄食共和國」為主軸，首次號召全台店家參加，獲得各地異國美食創意粄食入菜，其中擅長韓式料理的連玉燕，嘗試將韓國泡菜融入粄條當作內餡，包入福神燒內，又鹹又甜的口感蹦出好滋味。

除了美食嘉年華，屏縣府更串連巷弄小店，規畫3條客庄遊程，從竹田鐵道花香文青行、到佳冬食農山海戀，讓遊客走讀客庄、慢遊吃粄食，潘孟安表示，國境之南緩慢氛圍，就是要讓遊客騎單車、玩巷弄、吃美食，一口氣飽覽南國客庄景致。

(中時 )