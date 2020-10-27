在美國處理器巨頭超微（AMD）、英特爾（Intel）獲得供貨華為許可之後，現在傳出，韓國三星集團旗下三星顯示器 (Samsung Display) 已獲得美國當局的許可，得以繼續向華為供應特定面板產品。

根據《路透》報導，一名消息人士今(27)日指出，三星集團旗下三星顯示器 (Samsung Display) 已獲得美國當局的許可，得以繼續向華為供應某些面板產品。不過，由於供應鏈中其他製造面板所需零組件的公司也必須獲得美國許可，因此還不清楚三星顯示器能否向華為出口OLED面板。

報導指出，三星顯示器目前也是蘋果 (AAPLE)的主要OLED 面板的供應商，為其供應有機發光二極體(OLED)顯示器。

三星電子對這項消息不予置評，華為也尚未發表評論。

在此之前，美國政府一直施壓各國政府排擠華為，聲稱華為會將數據交給大陸政府從事間諜活動，華為則是否認這樣的指控。但美國仍在9月15日起實施的新禁令，阻止美企向華為繼續供貨或提供服務。

(中時新聞網)