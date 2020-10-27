新莊復興路一段發生嚴重車禍！56歲丁男駕駛休旅車行經新莊復興路時，不明原因發生衝撞4台機車和1輛腳踏車，其中騎乘腳踏車的82歲吳男命危被送往台北醫院，其餘5人輕傷分送到板橋亞東醫院、輔大醫院及台北醫院救治，警方已經到院戒護，後續將進一步釐清案情。

附近民眾表示，他看見休旅車撞上4台機車，接著衝上路旁草皮，一旁則倒臥騎乘腳踏車的吳男；警方表示，警方已到院戒護中，肇事丁男目前人在醫院待酒精檢測，後續將釐清事發經過。

(中時 )