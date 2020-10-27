新莊復興路嚴重車禍 82歲腳踏車騎士遭撞命危搶救中 15:562020/10/27 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊復興路嚴重車禍，82歲腳踏車騎士遭撞命危急救中（警方提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊復興路一段發生嚴重車禍！56歲丁男駕駛休旅車行經新莊復興路時，不明原因發生衝撞4台機車和1輛腳踏車，其中騎乘腳踏車的82歲吳男命危被送往台北醫院，其餘5人輕傷分送到板橋亞東醫院、輔大醫院及台北醫院救治，警方已經到院戒護，後續將進一步釐清案情。 附近民眾表示，他看見休旅車撞上4台機車，接著衝上路旁草皮，一旁則倒臥騎乘腳踏車的吳男；警方表示，警方已到院戒護中，肇事丁男目前人在醫院待酒精檢測，後續將釐清事發經過。 (中時 ) #醫院 #腳踏車 #新莊 #警方 #復興路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公園騎鐵馬罰6000、汽機車卻只罰600 桃園要修法 19:372020/10/26 生活 苗栗頭份建國路機車追撞汽車 騎士送醫急救 14:152020/10/27 社會 汽車失控連環撞 宛如打保齡球般19台車遭殃 13:242020/10/26 社會 假車禍詐領保險金62萬 自導自演撞擊倒地還報數大喊「123」 16:212020/10/26 社會 單親媽下海還債 2童當肉票受虐 04:102020/10/27 社會新聞 拜拜完回去取車發現不見 以為車子遭竊緊急報案 16:442020/10/26 社會 台中51歲男接種流感疫苗命危 最新狀況曝光 13:332020/10/26 生活 台南交流道出口標示之亂 林佳龍：將改回來 11:232020/10/26 生活 8旬阿嬤迷途 科技人臉辨識系統她助返家 13:572020/10/26 社會 奶奶苦等不到愛孫 台中深夜車禍1死1傷 09:052020/10/27 社會 社會熱門新聞 新莊復興路嚴重車禍 82歲腳踏車騎士遭撞命危搶救中 - 社會 小鬼黃鴻升猝逝完整解剖出爐 致死原因確認 - 社會 男子剛出院突發身體不適 警借輪椅快速送醫 - 社會 澎恰恰與金主「楊醫師」三溫暖協商債務 兒子遭帶回家取走地契 - 社會 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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