財信傳媒董事長謝金河表示，他利用半年時間，把蔡英文總統的六大戰略核心產業看一遍，其中半導體產業最紮實，很多先進製程令人驚嘆，台積電的護國神山地位更加鞏固，但有人擔心台灣形成一個人的武林，或是台灣出現偏食症，他認為，這是台灣產業未來的新挑戰

謝金河在臉書發文指出，微軟啓動在台灣31年來最大投資案，台灣將成微軟海外最大雲端研發中心，從AI實驗室到資料中心，微軟對台灣的加持明顯可見。而微軟加碼投資台灣，也提升台灣的能見度，他特別期待，因爲微軟的加持，全面提升台灣的軟體實力。

謝金河說，今年受到疫情限制，不能出國考察，他利用半年時間，把小英總統的六大戰略核心產業看一遍，其中，半導體產業是最紮實的，很多先進製程令人驚嘆，台積電的護國神山地位更加鞏固，但也有人擔心台灣形成一個人的武林，或是台灣出現偏食症，只見到台積電一枝獨秀，這是台灣產業未來的新挑戰。這當中，他也看了十幾家生技公司，大家雄心勃勃，但距離真正創造產值的道路仍有一段距離。

他認為，離岸風力發電是他參訪企業多年，最震撼的一次，這個產業從無到有，未來會帶給台灣很大的動能。這次是資安產業的考察，他們看到美國、以色列有許多上兆元台幣的資安大廠，但台灣的資安企業規模都很小，像安碁市值只有25.7億元，東捷資訊只有10億元，聚碩、精誠正奮起直追，這些業者努力想把公司做大，未來當然值得期待。

謝金河提到，台灣資安大廠仍以進口國外設備的代理業務為主，純粹軟體資訊服務的公司占比仍不大，台灣的企業重視硬體，發展軟體業務仍然有點力不從心，也許這次微軟深耕台灣，這是台灣一次好機會。最近有多次機會向微軟AI實驗室執行長張仁炯請益，他對台灣的愛心，令我肅然起敬，希望這是為台灣軟實力扎根的重要一步！

(中時新聞網)