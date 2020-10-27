第4季進入航空貨運傳統旺季，加上近期海運缺櫃，造成海轉空的需求大增，美東線空運價格來到每公斤350元左右，後續加上雙十一、黑五、聖誕節等商機，中菲行(5609)總經理邱鈞榮認為，空運運價還有上調的可能，更不排除明年農曆年前，美東線每公斤空運價格有可能超過今年5月時創下的500元歷史新高。他也樂觀表示，中菲行近期營運持續在高檔水準，到明年2月前，依舊相當樂觀。

近來歐美確診人數飆升，疫情恐怕捲土重來，在疫苗問世之前，復甦之路遙遙無期。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，2024年才有可能回到疫情前航空業的水準，在航班停飛、航空公司紛紛祭出裁員令之際，貨運成為航空公司唯一收入。

今年前3季台灣總體出口量與去年同期相比成長1.4％，進口量與去年同期相比衰退2.9％，但若加上其他貨源來看，總貨量與去年同期相比仍成長1.5％。由於華為禁令造成的拉貨效應，今年9月出口貨量創下新高，達到42,900噸，10月則受到中秋與國慶連假及大陸十一長假的影響，截至10月25日為止，出口量預估至月底較上個月略減不到1成，但總貨量仍成長近3％。

第4季是傳統旺季，而10月連假過後，隨著iPhone新機、PS5等新品上市的搶購熱潮，供應鏈跟著沾光，追加訂單帶動廠商出貨暢旺，市場需求看漲，航空公司通知11月2日起調漲美國線運費，本周市場行情約落在美國西岸每公斤運價新台幣330元、美中每公斤運價新台幣340元、美國東岸每公斤運價新台幣350元左右。

現在又加上雙十一、黑五、聖誕節等商機，邱鈞榮認為，空運運價還會繼續調漲，尤其海運最近缺櫃，會有相當的需求再轉向空運，明年農曆年前再創高機率很大。甚至不但美國線漲價，上海空運價格前兩周每公斤還在40到50元台幣，最近已經來到80元，也不排除繼續上漲的可能。

他指出，中菲行持續關注客戶需求，提供不同的物流解決方案給客戶，協助客戶有效管控物流成本。中菲行第4季的策略為穩健經營，協助合作夥伴安全共度險峻的一年，而本身的基本面樂觀程度，可以看到明年農曆年。

此外，因考量到東南亞人口紅利、低廉工資、當地內需市場的優勢，加上當地政府把握此波遷廠投資潮所釋放的利多（例如：印度政府提供「生產激勵計畫（PLI）」方案），已吸引許多廠商陸續轉移至東南亞&印度設廠，像是大聯大、緯創、台達電、華碩也將生產基地移至越南、馬尼拉、雅加達、印度等地。

中菲行跟隨客戶腳步，看好印度成長潛力，自2012年起佈局印度市場，至今於印度有六個分公司，針對廠商已經設廠的地區，中菲行提升員工與服務內涵，隨著客戶需求服務整個供應鏈。

(時報資訊)