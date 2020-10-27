自從Jasper與爸爸陳小春上了實境真人秀之後，人氣直線飆升，甚至有贏過爸爸的趨勢；英語能力極佳又暖心的Japser，擄獲不少叔叔、阿姨的心；當然，這功勞非媽媽應采兒莫屬；許多人也頻頻敲碗，爸爸媽媽什麼時候要幫Jasper生個弟弟；最後果然不負眾望，他們迎來了第二個寶貝Hoho。
對於如何教育孩子，身為媽媽的應采兒從不介意當虎媽，更直言「不怕被小小春討厭，討厭我很正常」。應采兒在《新生日記2》訪問中說：「我當時跟他講，你選了就不能不學，他一定遇到瓶頸或者是懶就放棄，這時候就需要媽媽去鞭策」，被問到難道不怕被小小春討厭？應采兒笑說：「討厭我很正常啊，我媽媽就是沒有逼我，我就是沒有討厭我媽媽，結果現在變這樣，所以不需要太喜歡我沒關係。」許多父母聽了，更是頻頻稱讚應采兒的教育真是成功，難怪可以教出像Jasper那麼聽話、懂事的孩子。
而身為寵弟魔人的Jasper為了弟弟，不但下決心要苦練小提琴演奏一曲《甜蜜的家庭》，更在家中唱起英文歌哄起弟弟來。只見Jasper在應采兒最新發佈的影片中，手抱著弟弟Hoho，口中不停唱著聖誕歌曲，弟弟Hoho也很捧場，和哥哥一唱一喝，整個畫面超有愛！
看了如此暖心的影片，再度融化許多叔叔、阿姨的心，直說「靈魂歌手Jasper，他好可愛」、「心化了」、「兩兄弟都好乖啊，哥哥還會哄弟弟」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。