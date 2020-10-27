印度一名男子返家，赫然驚見家中出現一具無頭女屍倒臥血泊中，仔細一看才發現女屍是自己母親！原來，該名男子的弟弟是個酒鬼，疑似向母親討錢買酒不成，竟然殺母砍頭。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，這起兇殺案發生在泰倫迦納邦（Telangana）。男子庫魯莫西（P Kurumurthy）上週六上午7時沒見到母親錢德拉瑪（Chandramma），便進入母親房內找人，豈料，他赫然發現母親倒臥血泊中，而且頭部不見了。

報案之後，警方發現庫魯莫西的弟弟拉姆度（P Ramudu）失蹤了，涉有重嫌。警方隨後展開搜索，在距離案發現場不遠的灌木叢找回頭顱，並且也逮捕了拉姆度。

警方表示，拉姆度平時以做工維生，同時也是一名酒鬼，拋下妻子後就一直跟母親住，經常為了向她要錢大鬧，因此推斷這次也是為了要錢買酒犯案，用鐮刀將母親的頭砍下丟棄，犯案用的兇刀也在現場尋獲。據了解，拉姆度是在酒醉狀態下行兇，目前已遭到拘留。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)