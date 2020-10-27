美國陸軍高機動火箭砲系統（HIMARS）發射飛彈的資料照。（美國陸軍）

台灣正在儲備空射和陸射火箭彈，萬一與對岸爆發戰爭，就能在解放軍離開基地前，連續發動攻擊。

據《富比士》（Forbes）雜誌網26日報導，台北可能砸數十億計美元，採購美國增程型距外陸攻飛彈（Standoff Land-Attack Missiles—Expanded Response, SLAM-ER），以及高機動火箭砲系統（High-Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS），將有助於抗擊解放軍不斷擴增的飛彈庫。

長久以來，北京一直計畫，在攻台前要先發射數以百計，甚至數以千計飛彈。如今台北也打算，要以飛彈還擊。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）台灣專家易思安（Ian Easton）指出，增程型距外陸攻飛彈和高機動火箭砲系統都是尖端技術產品，能使台灣的飛彈反擊能力多元化，並精進化。

(中時新聞網)