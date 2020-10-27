台南市學甲區女童遭野狗追趕致摔車腦死引發社會關注，市議員方一峰27日在市政總質詢時，播放流浪狗進入七股國小的照片，指這個月這些流浪狗又在校園嬉戲，並追趕學童及運動的老人家，地方緊急通報動保處，結果1隻也抓不到，要求市府檢討改進。

農業局長謝耀清答詢表示，已於9月28日協同該校管理人，在現場誘捕及置放誘捕籠等，捕捉校園內的遊蕩犬隻，並建議七股國小管理人員如果發現流浪犬聚集，立即通知該處計畫性捕捉，也請校方協助勸導校園內及周邊餵養人，餵養地點應遠離校園以免犬隻聚集，以保護師生安全。

方一峰指出，台南市發生多起狗狗傷害學童及老人致死的悲劇，人命關天，所以每次市政總質詢，他都一再提醒農業局重視此一議題。大北門地區因沿海空曠，6個行政區經常看到被主人拋棄的流浪狗群聚，七股曾發生老婦人在農地被群狗攻擊致死，學甲女童搭乘父親的機車去夜市也被野狗追逐摔車腦死。

方一峰表示，流浪狗很聰明，他曾親眼目睹狗狗群聚圍獵魚塭的魚，原先他還以為是工人在捕魚，後來才發現圍成一個圓圈的是狗狗，魚從圈圈中飛耀起來，立刻被狗狗縱身圍獵，魚塭主人看著養殖的魚被狗狗圍獵也不敢驅逐，因為他曾被咬得滿身傷。

方一峰還播放照片說，這個月又有鄉親向他陳情，七股國小發生狗狗群聚校園，追逐學童及運動的老人，大家都害怕狗狗再度傷人，因此他緊急請農業局前往圍捕，沒想到出動多次卻都抓不到半隻流浪狗；農業局每次都說，每年結紮4000多隻狗狗，為何多年過去台南的流浪狗數量還有2萬2000多隻？究竟是結紮不落實，還是圍捕待改進？市府應該好好檢討改進。

(中時 )