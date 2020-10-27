由科技部與交通部鐵路管理局合作的科普環島列車，27日上午從彰化出發，10時許抵達雲林斗南站。雲林縣副縣長謝淑亞到現場迎接來自彰化的學生，換雲林縣學生搭上科普列車前往嘉義站，學生在車廂裡進行科學實驗，一邊欣賞沿路鐵道風景。

科普環島列車已是第3年來斗南火車站，今年列車從4節增至8節車廂，26日從台北車站啟程，中間停靠8站，27日抵達斗南火車站，短暫停留後，繼續載著雲林學生前往嘉義站。學生在列車行進途中，由老師分組帶著進行科學實驗，不少學生都表示很興奮。

斗南火車站外舉辦科學園遊會，今年以光學為實驗主題，讓學生透過遊戲探索科學。（周書聖攝）

台鐵科普環島列車將繼續開往嘉義，預計29日經由東南部駛回基隆，讓全台各地學生都能搭上火車玩科學。（周書聖攝）

本次科學實驗以光學為主題，透過遊戲讓學生對於實驗過程更加深刻。謝淑亞說，自己從來沒有接觸過藍晒圖DIY，不懂什麼叫做曝光，原來在太陽底下曝光，畫面就能顯現出來，繞了一甲子才懂得這項原理。她強調，學習就是要有樂趣，將學習與生活做結合走入日常，透過遊戲來探索科學的樂趣。

雲林縣共有200多名小學生搭上這班科普列車，其中有部分同學是第一次搭火車，紛紛表示相當有趣，不僅能在車廂裡上課，還能欣賞鐵道風景。斗南火車站站前廣場也舉辦科學園遊會，雲林縣不少國高中學校到此設攤，讓小學生以玩樂方式，接觸科學實驗。

本次科普列車將繼續開往嘉義，預計於29日駛回基隆，讓全台各地的小學生都能搭上這班科普列車，將科學實驗向下扎根。

(中時 )