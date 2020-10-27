公廁也能變熱門打卡點；台中市政府積極優化各地公廁，提升照明通風、調整男女廁間比例、設計無障礙空間及親子廁所，並融入在地特色綠美化，目前已改善北區英才公園、清水區第一公有零售市場、大甲區鐵砧山風景區等128座公廁，且同步推動企業認養公廁，邀請企業提供衛生耗材及清掃用具；更期許未來能有更多特色公廁，讓公廁化身打卡新景點。

台中市府今日於北屯區順心福三里聯合活動中心舉辦市政會議，由環保局代理局長陳宏益進行「翻轉老舊公廁，打造舒適如廁空間」專案報告。陳宏益指出，爭取中央補助6754萬元，並自行編列預算1931萬元，108年至110年預計改善公園、觀光景點、市場等219座公廁，其中融入地方特色的公廁74座、新建整修無障礙及多功能友善廁所29座，另增加女生廁間28間、坐式馬桶86個。

而針對公廁清潔維護，也加強巡查並進行公廁特優場所認證及評比，針對不佳公廁評比，督促管理單位加速改善，同時也媒合企業認養，提升品牌形象，維護觀光與環境品質，今年共17家企業加入，認養176座公廁，未來將朝「男女廁間設置比例標準1：3」及「坐蹲式廁間比例2：3」目標設計更多特色公廁，讓公廁化身打卡新景點。

盧秀燕表示，台中市公廁依設置地點分屬不同部門管轄，公廁內水龍頭、沖水設備若需修繕，歡迎民眾通報；另也提醒各局處加強垃圾桶、燈管等基本零件巡查及清潔；此外，公廁過去蹲式馬桶居多，市府將調整蹲坐比例，提供友善如廁環境。

(中時 )