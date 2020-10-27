嘉義縣朴子轉運站今年7月啟用後，原本在鬧區的嘉義客運朴子總站因停用，不少民眾反映轉運站太遠，前往搭車不便，嘉義縣政府特地調整路線、增設停靠站。日前朴子市民代表黃陳伯蓮經過時，發現站點設在路口旁，不僅危險，且無候車亭或候車椅，搭乘民眾多為沿海鄉鎮的長者，看到他們大熱天「罰站」等公車，真的「嘸甘」。

東石鄉84歲的黃福盛阿公昨日帶著太太到嘉義長庚醫院看病，結束後2人坐公車到朴子市區吃頓飯再回家，太太因行動不便，平時會帶把雨傘充當拐杖用， 2人吃完午飯在附近等公車時，正中午日頭赤炎炎，她趕緊開傘遮陽，坐在居民提供的塑膠椅上，焦慮地祈求公車趕快來。

身高151公分的朴子市民代表黃陳伯蓮說，該處時刻表放太高，連她要看上面寫的時間都很吃力。（張毓翎攝）

朴子市南通、山通路口公車停靠站，地方反映無候車亭或椅，加上位在路口處相當危險。（張毓翎攝）

黃福盛說，這個站點鄰近朴子3大傳統市場，且診所多集中在此處，這裡搭車的人多數是東石鄉、布袋鎮的民眾，且年紀跟他們一樣超過65歲，以前在山通路上的客運總站搭車，那裡有遮雨棚和涼椅，舒適又便利，幾個月前站點移到南通、山通路口，這裡沒有遮陽避雨的地方，實在很無奈。

「既然為了便民才做，就不要隨便做」，市民代表黃陳伯蓮砲轟，此處公車時刻表位置放太高、字體又太小，連她要看上面寫的時間都很吃力，更何況是年長者，幸好附近的萬龍旅社願意把自家停車場空地讓給民眾等公車。

嘉義縣政府建設處回應，之後將立即派人與民代前往會勘，若有腹地能增設候車亭，該站位會納入明年候車亭的採購標案中。

(中時 )